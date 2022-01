De ontvangst van Rainbow Six Extraction mogen we best hit-and-miss noemen. Sommige spelers zijn er gek op, anderen beklagen de uitgave van hun zuurverdiende centen. Onze mening situeert zich daar ergens tussenin. Ondanks enkele tekortkomingen valt er namelijk best veel lol te beleven met Ubisofts tactische alienshooter.

Op vlak van cijfers kunnen we de titel wél een onverdeeld succes noemen. Volgens Benji-Sales op Twitter werd Extraction namelijk in zijn eerste week door meer dan 3 miljoen gamers uitgeprobeerd. Dat blijkt voldoende te zijn om de game tot op de vierde plek van de lijst met meest populaire Xbox Game Pass titels in de VS te katapulteren.

Een welgemeende proficiat lijkt hier dus wel op zijn plaats!