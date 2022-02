Rainbow Six Extraction is een van de games die Ubisoft voor een lange tijd zal ondersteunen. Dit middels extra content en belangrijker nog: speciale evenementen. Het eerste speciale evenement heet ‘Spillover’ en deze gaat gelijk vandaag van start als zijnde eerste Crisis Event.

Er zullen meerdere crisissen naar de game komen en die zijn telkens drie weken speelbaar. Op het moment dat zo’n evenement bezig is, komen de ‘weekly assignments’ te vervallen. Het is dus het een of het ander. Fijn is overigens dat een Crisis Event geen vereiste stelt aan React of Operator progressie, waardoor het toegankelijk is. Weet echter wel dat het gespeeld dient te worden met drie man en zodoende moeten er ook minimaal drie Operators beschikbaar zijn op het roster.

Het eerste evenement is dus Spillover en hierin staat verdedigen centraal. Het is hierbij de bedoeling om in een tijdspanne van 25 minuten 9 objectives te verdedigen en indien dat succesvol is, zul je Spillover in z’n volledigheid afronden. In totaal zul je negen Sprawl colonies moeten zien te ontsmetten. Op het moment dat dit gestart wordt, zullen de spelers aangevallen worden voor 90 seconden.

Vanzelfsprekend zullen de vijanden naarmate je verder komt in het evenement sterker worden, waardoor de uitdaging toeneemt. Daarbij mag je ook nieuwe unlockables verwachten, die deels cosmetisch van aard zijn, waardoor het loont om de uitdaging aan te gaan. Ook is elke crisis voorzien van een presentatie, zodat je ook het een en ander van de lore meekrijgt, wat het een meerwaarde geeft.

Bekijk hieronder een trailer om meer over Spillover te weten te komen. Onze review van Rainbow Six Extraction kun je hier vinden.