De Rainbow Six franchise blijft één van de meest succesvolle onderdelen uit de stallen van Ubisoft, zo blijkt maar nog eens uit een recente update die Ubisoft online zette omtrent hun spelersaantallen.

Hieruit blijkt dat Rainbow Six Siege blijft groeien en momenteel meer dan 80 miljoen spelers heeft, waarvan er zo’n tien miljoen tijdens het voorbije jaar op de kar zijn gesprongen. Rainbow Six Extraction, dat eerder dit jaar uitkwam, wist in zijn eerste maand al meer dan vijf miljoen spelers te trekken. Weet wel dat eigenaars van een Game Pass of Buddy Pass hierbij gerekend zijn. Desondanks een prima start voor deze spin-off!

Meer over Rainbow Six Extraction lees je hier in onze review.