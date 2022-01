Vanaf vandaag kunnen Rainbow Six liefhebbers aan de slag met een nieuwe titel die voortgekomen is uit een Rainbow Six Siege evenement. Veel media konden de survival shooter van Ubisoft al spelen en de eerste cijfers zijn inmiddels online gegaan. Ook wij konden ruim op tijd met de game in de weer en wij beoordeelden Rainbow Six Extraction met een 7.5, zoals je kunt terugvinden in onze review.

Op het moment van schrijven staat het gemiddelde op Metacritic op een 7.3, op de PlayStation 5. Andere platformen zoals de pc en Xbox Series X wijken daar nauwelijks vanaf. Om een goede indruk te geven van de beschikbare cijfers, hebben we hieronder een flink aantal media op een rijtje gezet. De hoogste score staat op een 9.5 en het laagst gegeven cijfer staat momenteel op een 5.0.

De onderstaande lijst bevat cijfers voor de PlayStation 5, Xbox Series X en pc-versies. Reviews van de PlayStation 4 en Xbox One-versies zijn op het moment nog niet online verschenen.