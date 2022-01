Microsoft maakte gisteren bekend dat ze bezig zijn met een overname van Activision Blizzard en dat tegen een kostenplaatje van bijna 70 miljard dollar. Daarmee is het de grootste overname in de geschiedenis van de gamesindustrie ooit. Mocht dit definitief rondgebreid worden, dan is Microsoft in een klap een reeks studio’s en veel nieuwe IP’s rijker.

Zo vallen de volgende studio’s momenteel onder de bekende uitgever:

Activision Publishing

Blizzard Entertainment

Beenox

Demonware

Digital Legends

High Moon Studios

Infinity Ward

King

Major League Gaming

Radical Entertainment

Raven Software

Sledgehammer Games

Toys for Bob

Treyarch

Met de overname van Activision Blizzard zal Microsoft eigenaar worden van de onderstaande IP’s:

Blur

Caesar

Call of Duty

Candy Crush

Crash Bandicoot

Diablo

DJ Hero

Empire Earth

Gabriel Knight

Geometry Wars

Guitar Hero

Gun

Hearthstone

Heroes of the Storm

Hexen

Interstate ’76

King’s Quest

Laura Bow Mysteries

The Lost Vikings

Overwatch

Phantasmagoria

Pitfall

Police Quest

Prototype

Quest for Glory

Singularity

Skylanders

Solider of Fortune

Space Quest

Spyro the Dragon

StarCraft

Tenchu (legacy games)

TimeShift

Tony Hawk’s Pro Skater

True Crime

World of Warcraft

Zork

De deal staat nu in de stijgers, maar het zal nog even duren voordat het helemaal rond is. Bij een overname van dit kaliber dienen er veel dingen gecheckt te worden, ook met toezichthoudende instanties. Zodoende is de verwachting dat het pas in het fiscale jaar 2023 definitief rond is. Dit wil zeggen dat het nog tot zeker na 1 april 2022 zal duren.