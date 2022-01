Ook het “leven” van een game kan vreemd verlopen en dat blijkt maar weer eens wanneer het officiële Life is Strange Twitteraccount opnieuw uitstel aankondigt. Ditmaal voor de Life is Strange Remastered collectie. Enkel de Nintendo Switch versie is uitgesteld. De game voor alle andere platformen verschijnt gewoon op 1 februari.

Wat de ontwikkeling van de Switch versies van bepaalde games nu zo belemmert wordt niet echt duidelijk. Een uitstel voor de Remastered collectie van Life is Strange, waarin de originele Life is Strange en Life is Strange: Before the Storm gebundeld zitten, bleek echter onvermijdelijk. Een nieuwe releasedatum werd niet bekendgemaakt.

Vorig jaar eindigde ook al vrij turbulent voor ontwikkelaar Dontnod en uitgever Square Enix. Dit, nadat meerdere berichten over Life is Strange: True Colours de Switch versie nog voor eind vorig jaar bevestigden en dit maar echt op het nippertje slaagde. Degene die een fysieke versie willen van die game, zullen alsnog tot 25 februari moeten wachten. Vooralsnog is True Colors enkel in de Nintendo eShop beschikbaar.