Dat Life is Strange: True Colors wat later komt voor de Nintendo Switch wisten we al. Op de andere platformen is de game van Square Enix al wel verschenen en daarop is het spel vrij goed ontvangen. Het goede nieuws is dat de game dit jaar nog zal verschijnen voor de Nintendo Switch en wel begin december. Let wel, dit gaat enkel over de digitale versie van de game.

Wanneer we de fysieke versie van de game mogen verwachten, is nog niet duidelijk. Het is heel goed mogelijk dat de laatste aanpassingen tijdens de ontwikkeling in combinatie met de productie en distributie van de game ervoor zorgen dat het spel een poosje later pas terug te vinden zal zijn in de winkelrekken.

Lees in de tussentijd zeker onze review en bekijk ook de onderstaande trailer.