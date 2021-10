Life is Strange: True Colors is een zeer aardige titel voor gamers die van het ‘moderne point and click’-genre houden. Zoals je in onze review hebt kunnen lezen, is één van de minpunten dat het spel nauwelijks geoptimaliseerd is voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Een nieuwe patch brengt daar wat verandering in.

Het maakte niet uit op welke console je Life is Strange: True Colors speelde, allemaal draaiden ze op 30 frames per seconde. Dit was volgens Deck Nine expres gedaan om de game een meer cinematisch gevoel mee te geven.

Er is kennelijk toch aardig wat kritiek op deze keuze geweest, want er is nu een nieuwe patch beschikbaar, die de game op 60 frames per seconde laat draaien op de huidige generatie consoles. Om hiervan te kunnen genieten, moet je de ‘high performance’ modus kiezen als je gaat spelen.