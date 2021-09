Slechts enkele dagen verwijderd van de officiële release heeft Deck Nine een nieuwe video vrijgegeven waarin we de eerste 5 minuten van Life is Strange: True Colors kunnen bekijken.

In het vierde deel van de serie volgen we het verhaal van Alex, een jong meisje dat bovennatuurlijke krachten bezit, die haar in staat stellen de emoties van anderen te beleven, absorberen en manipuleren. De makers stappen met deze nieuwe game af van hun episodische releases en trachten een verhaal te vertellen vol spanning, emoties en wauw-momenten.

Life is Strange: True Colors verschijnt op 10 september 2021 op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, GeForce Now en Google Stadia. Een versie voor de Nintendo Switch is ook in de maak en verschijnt later dit jaar.