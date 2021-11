Life is Strange: True Colors kwam op 9 oktober uit en wist bij de pers goed in de smaak te vallen, wat ook bij ons het geval bleek. De Nintendo Switch-versie liet echter wat langer op zich wachten, maar de releasedatum is nu aanstaande.

Square Enix liet vorige maand weten dat het nieuwste deel van Life is Strange dit jaar nog zou verschijnen en nu blijkt dat deze belofte wordt nagekomen. True Colors zal namelijk vanaf 7 december te spelen zijn op de hybride console van Nintendo.

Er zit wel een kanttekening aan deze release. De game wordt op 7 december alleen digitaal uitgegeven. De fysieke versie voor de Nintendo Switch zal pas op 25 februari te koop worden aangeboden.