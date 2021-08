Square Enix heeft wat wijzigingen aangekondigd rondom de Life is Strange franchise. Zo werd gisteren aangekondigd dat Life is Strange: Remastered Collection is uitgesteld naar komend jaar. Het blijft niet alleen bij dat uitstel, want ook Life is Strange: True Colors heeft te maken met uitstel.

Om precies te zijn gaat het (voorlopig) alleen om de Nintendo Switch-versie van de game. Deze titel staat voor de andere platformen nog steeds gepland voor 10 september. Via Twitter wordt echter wat meer verteld over het uitstel. Een nieuwe datum is er nog niet, maar de ontwikkelaar vertelt wel dat Switch spelers de game nog dit jaar mogen verwachten.

Additionally, Life is Strange: True Colors for Nintendo Switch is running a little late. We won’t be quite ready to release on September 10 – but we still plan to release this year. Please watch our channels for a confirmed date over the coming weeks!