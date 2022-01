Tijdens de ‘Release Date Forum’ stream van PlatinumGames heeft de ontwikkelaar de verschijningsdatum van Sol Cresta aangekondigd. Voor mensen die de initiële aankondiging van het spel op 1 april in 2020 gemist hebben, Sol Cresta is een vervolg op de in 1980 uitgebrachte arcade game Moon Cresta, en Terra Cresta dat in 1985 is uitgebracht.

Sol Cresta is de eerste game in een nieuwe lijn games die PlatinumGames wilt uitbrengen. Deze ‘lijn’ games maken onderdeel uit van de Neo-Classic Arcade Series, we zullen waarschijnlijk dus nog meer arcade games in een nieuw jasje te zien krijgen in de komende jaren.

Sol Cresta komt op 22 februari uit voor de PS4, Nintendo Switch en pc.