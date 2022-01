Bij de start van elk nieuw seizoen in Call of Duty: Warzone worden er nieuwe Operators geïntroduceerd. We zullen wat betreft het nieuwe seizoen echter even wat langer moeten wachten, gezien het seizoen recent werd uitgesteld. Desalniettemin zijn de Operators die eraan zitten te komen al gelekt.

Het gaat om minimaal drie nieuwe personages en die gaan bij de namen Anna, Gustavo en Thomas. De afbeeldingen hieronder geven een indruk van deze Operators, alsook nieuwe wapens, maar buiten dat zien de skins er niet heel bijzonder uit binnen het al zeer uitgebreide aanbod van Operators.

Verdere details zijn nog niet bekend. Ook is het afwachten op de start van het tweede seizoen, want na het uitstel is er geen nieuwe startdatum aangekondigd.