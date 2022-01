Activision laat op het officiële Call of Duty blog weten dat Season 2 van Call of Duty: Vanguard en Warzone Pacific is uitgesteld. Het nieuwe seizoen gaat nu op Valentijnsdag, 14 februari, van start. Dat zullen vriendinnen en vrouwen vast niet leuk vinden… Het nieuwe seizoen lanceert gelijktijdig op alle platformen.

We’ve deployed a number of updates, but more needs to be done. Thank you for being patient while we delay the release of Season Two in #Vanguard and #Warzone to prioritize ongoing work to balance and optimize your current gameplay experience.

More intel: https://t.co/dB2ruoguXq pic.twitter.com/iBWEVQFwpf

— Call of Duty (@CallofDuty) January 19, 2022