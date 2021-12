Call of Duty: Warzone heeft het sinds de release met de Verdansk map moeten doen als enige écht grote speeltuin. Rebirth Island kwam er natuurlijk later bij als mini-royale variant, maar pas anderhalf jaar na de release werd de grootste verandering doorgevoerd met de release van de map Caldera. Deze brengt ons terug naar de Tweede Wereldoorlog op een eiland, gelegen in de Stille Oceaan.

De ontwikkelaar gaf voorafgaand aan de release van de map aan dat ze deze nieuwe omgeving hebben gebouwd aan de hand van spelersfeedback. Dat stemde veel spelers gelukkig en positief, maar in de praktijk valt er een hele hoop op aan te merken. Niet alleen op de map, maar ook op de gameplay veranderingen die zijn doorgevoerd. Sinds de release van Caldera voelt Call of Duty: Warzone namelijk als twee stappen terug in plaats van een stap vooruit.

Laten we beginnen bij de map. Die bestaat uit allerlei mooie omgevingen, maar te vaak zijn er lootkisten die niet te openen zijn, of waarbij loot in de lucht spawnt in plaats van op de grond. Tevens zijn er genoeg plekken waarop items niet opgeraapt kunnen worden en zo hier en daar is de map ook wat saai met veel open ruimtes met nauwelijks beschutting. Maar feit blijft dat de map in zijn totaliteit wel fris en vernieuwend genoeg aanvoelt.

Het probleem is echter dat veel bugs en glitches met betrekking tot loot, omgevingen en contracten direct over zijn genomen uit Verdansk, waardoor er dus helemaal geen sprake is van een verbetering. Vervelender wordt het wanneer het blijkt dat de game ramvol grafische glitches zit. Wapens die uit een vreemde texture brij bestaan, waardoor je niks kan zien, skins die voor de helft onzichtbaar zijn, lichamen die door objecten heen steken en waardoor je dus vanuit onmogelijke hoeken gedood kan worden, en ga zo maar door.

Nog veel vervelender is dat de game sinds kort om de haverklap crasht. Of je nu Rebirth Island speelt (die kortstondig terugkeerde) of Caldera, in de afgelopen 48 uur hebben we meer dan vijf harde crashes gehad. En dan zijn wij niet de enige. Dat impliceert dus dat er technisch iets grondig mis is met de game. Maar ook is er nog altijd geen sprake van goede Q&A blijkbaar, want in de menu’s lopen teksten door elkaar heen, worden er dagelijkse objectives aangeboden die onmogelijk te voltooien zijn vanwege het ontbreken van een bepaalde map. Of wat te denken dat bepaalde in-game titles puur bestaan uit code van de game in plaats van wat het moet zijn?

Zijn we er dan met onze klaagzang? Nee, verre van. Maar nog uren doorgaan heeft weinig zin. Toch moeten we nog een laatste punt uitlichten en dat is de aanpassing omtrent loadout drops. Caldera is rijkelijker voorzien van geld dan Verdansk dat was, maar totdat de eerste (gratis) loadout dropt kan je er geen kopen. Gezien dat ruim vijf minuten duurt en er dermate veel geld te vinden is, voelen die eerste vijf minuten keer op keer volstrekt nutteloos aan.

Het vaste stramien is immers looten, geld verdienen en een loadout kopen, om vervolgens met je vertrouwde wapens het gevecht aan te gaan. De game forceert je nu de nieuwe (standaard) wapens te gebruiken en pas nadat de eerste cirkel is gesloten verandert de dynamiek van de gameplay. Het internet staat inmiddels vol met klachten hierover, want het is een aanpassing die over het algemeen niet begrepen wordt. Of wat te denken van het opgevoerde tempo waarop de cirkels zich sluiten, het voelt plots heel erg haastig aan.

We hebben nu een waslijst aan punten genoemd waarop de ontwikkelaar z’n aandacht mag vestigen en in navolging van de belofte dat Caldera een stap vooruit zou zijn, voelt het als een forse stap terug. Het is frustrerend, onnodig en vervelend. Met name het crashen is te belachelijk voor woorden en ook het freezen van de game middenin een potje mag absoluut niet gebeuren. Als fanatiek speler frustreert dat enorm en het is jammer die constatering te moeten doen. Maar gezien het een Jouw mening is, horen we natuurlijk graag jouw gedachte hierover.

Misschien ben je juist lovend over de nieuwe map, de veranderingen die zijn doorgevoerd en heb je nu een nog betere ervaring. Dat kan natuurlijk ook. Dan is dit misschien wel twee stappen vooruit in plaats van achteruit. Maar ook als je er een beetje tussenin zit, het kan allemaal. We nodigen je daarom uit hieronder je zegje te doen en met elkaar te discussiëren. Eens, oneens of neutraal, we horen het graag!