De Japanse tak van Sony heeft een gloednieuwe PlayStation tv-commercial gepubliceerd op het eigen YouTube-kanaal en dat in samenwerking met de Japanse zanger Kenshi Yonezu.

De commercial zal vanaf 24 januari te zien zijn op de Japanse buis, maar mensen met Japanse PSN-accounts kregen gisteren al een uitnodiging op hun console om de tv-spot te bekijken op het PlayStation YouTube-kanaal. De video draagt de naam “A World Without Play” en ziet Yonezu in de hoofdrol terwijl zijn nieuwe singel “POP SONG.” op de achtergrond te horen is.

Yonezu staat onder contract bij Sony Music Records, daarmee zag Sony het dus waarschijnlijk als een goede kans om twee vliegen in een klap te slaan door PlayStation en Yonezu’s nieuwe single tegelijk te promoten.

Je kan de nieuwe commercial en een deel van Kenshi Yonezu’s nieuwe nummer “POP SONG.” hieronder bekijken en beluisteren.