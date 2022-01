Sony PlayStation heeft zojuist bekendgemaakt welke games PlayStation Plus abonnees in de maand februari mogen verwachten. Voor het eerst in maanden is de line-up dit keer niet gelekt, waardoor het ook echt als een verrassing komt. We mogen niet klagen, want aankomende maand krijgen we weer drie mooie titels.

Voor de PlayStation 5 kunnen we vanaf aanstaande dinsdag Planet Coaster: Console Edition downloaden en voor de PlayStation 4 staan EA Sports UFC 4 en Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep: A Wonderlands One-shot Adventure op het programma. Wat betreft Planet Coaster: Console Edition, enkel de PS5-versie valt onder PlayStation Plus. De PS4-versie dus niet en dat geldt andersom voor Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep.

Dit betekent ook dat je nog tot en met maandagavond laat de tijd hebt om de huidige drie games te downloaden. Voor Deep Rock Galactic kan je hier terecht, voor DiRT 5 hier en voor Persona 5 Strikers hier. Geen actief PlayStation Plus abonnement op dit moment? Dan kan je hier terecht om een abonnement af te sluiten of je huidige te verlengen.