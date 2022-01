Electronic Arts liet eergisteren vol trots weten dat er gewerkt wordt aan drie Star Wars-titels. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de fans, maar de aankondiging was niet honderd procent positief te noemen. De Star Wars-titels waar aan gewerkt wordt zijn het vervolg van Star Wars Jedi: Fallen Order, een first-person shooter en een strategie-game. De titel waar velen op hoopten dat die erbij zou zitten, ontbrak echter. Namelijk Star Wars Battlefront 3.

De Star Wars-titels die in ontwikkeling zijn worden allemaal gemaakt door Respawn Entertainment. Volgens VentureBeat zal deze ontwikkelaar voortaan alle Star Wars-games gaan maken. Doordat zij voorlopig hun handen vol hebben, zal Battlefront 3 op korte termijn niet aan bod komen. De eerdere delen werden gemaakt door DICE.

EA wil ook niet een ander team op Star Wars Battlefront 3 zetten, want zij willen eerst verder werken aan Battlefield 2042, waar DICE dus verantwoordelijk voor is. Deze game werd niet erg positief ontvangen door gamers en Electronic Arts wil er nu alles aan doen om van de game alsnog een succes te maken. Er wordt zelfs nagedacht om het spel in free-to-play vorm te gieten.