Electronic Arts had hoge verwachtingen van Battlefield 2042, maar deze worden bij lange na niet gehaald. Volgens insider Tom Henderson is de uitgever/ontwikkelaar naar manieren aan het kijken om de game populairder te maken.

Een grote groep Battlefield-fans hebben zich meerdere malen negatief uitgelaten over het nieuwste deel. Het is zelfs zo erg dat er wordt overwogen om de subreddit van de game te sluiten. Volgens Henderson schijnt EA allesbehalve blij te zijn met Battlefield en ze kijken nu naar opties om het tij te keren. Eén van de opties zou zijn om de game free-to-play te maken.

Of Electronic Arts dit daadwerkelijk gaat doen is natuurlijk afwachten. Het is in ieder geval duidelijk dat ze alle opties openhouden om Battlefield 2042 succesvol te maken.

“EA is reportedly very disappointed with how Battlefield 2042 has performed and is “looking at all the options” when it comes to the title, this is including looking at Free to Play in some capacity.”