In november 2021 werd Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R uitgebracht voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. In deze game race je op locaties verspreid over de wereld en neem je het in de verhaalmodus op tegen een criminele racebende genaamd SH1FT3R.

Bij de aankondiging van Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R was al duidelijk dat de game ook naar de nieuwste generatie consoles zou komen, maar wanneer precies was nog onduidelijk. Inmiddels heeft uitgever Bandai Namco bekendgemaakt dat het spel nu beschikbaar is voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S. Op deze consoles heeft de game onder meer een betere resolutie, hogere framerate en kortere laadtijden.

Iedereen die Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R voor de PlayStation 4 of Xbox One bezit, kan gratis upgraden naar de versie voor de huidige generatie consoles. Verder laat Bandai Namco nog weten dat er volgende maand een DLC-pakket voor de game verschijnt, dat onder andere nieuwe tracks, voertuigen, personages en gear met zich meebrengt.