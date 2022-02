Final Fantasy VII Remake wist hoge ogen te gooien, dus kan het tweede hoofdstuk niet snel genoeg komen. Er is echter nog niets getoond van deze game laat staan dat er details zijn gedeeld, maar daar komt waarschijnlijk dit jaar verandering in.

Final Fantasy VII bestaat dit jaar namelijk 25 jaar en daarom werd er in Japan een speciale livestream uitgezonden. Daarin liet regisseur Yoshinori Kitase weten dat hij dit jaar meer details wil geven omtrent het tweede hoofdstuk van de remake van Final Fantasy VII.

“We just started the 25th anniversary of Final Fantasy VII, so we want to celebrate and get fans excited, so within the next 12 months we want to share some information [on Final Fantasy VII Remake Part 2]. Look forward to more information!”