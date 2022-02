Supermassive Games werkt nu al een aantal jaar aan The Dark Pictures Anthology en die reeks heeft ons tot dusver drie games opgeleverd. Later dit jaar mogen we de vierde game verwachten en dat concludeert als het ware het eerste seizoen in deze reeks.

Dat de ontwikkelaar met de reeks doorgaat mag geen verrassing zijn en nu duikt er een hint op voor wat men nog meer van plan is. Supermassive Games heeft namelijk vijf toekomstige games in de reeks vastgelegd in Europa. Het gaat om de volgende vijf titels:

The Dark Pictures: Directive 8020

The Dark Pictures: The Craven Man

The Dark Pictures: Intercession

The Dark Pictures: Winterfold

The Dark Pictures Presents O Death

Of dit ook daadwerkelijk titels van toekomstige games zijn zal moeten blijken, maar interessant is het in ieder geval zeker. Met name omdat er ook al logo’s zijn verschenen, zie de afbeelding natuurlijk bovenaan.