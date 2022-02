Met de introductie van Caldera in Call of Duty: Warzone werd er een vrij controversiële verandering doorgevoerd. Het aanschaffen van een loadout drop was namelijk niet langer direct mogelijk, maar pas na het sluiten van de eerste cirkel. Dit maakte dat de eerste vijf minuten wat doelloos aanvoelde, omdat de beperking als een rem fungeerde.

De community is hier vanaf het eerste moment vocaal over geweest en Raven Software heeft hier nu (eindelijk) gehoor aangegeven. Sinds de recente update is het mogelijk om een loadout te kopen op elk gewenst moment, mits er genoeg geld beschikbaar is.

Met deze aanpassing is nu een van de grootste frustraties weggenomen en dat zal door veel spelers gewaardeerd worden. Hoe denk jij erover? Laat het hieronder weten.