Het is altijd leuk om franchises te zien die buiten hun comfortzone treden. Een mix van bekende elementen die je, in normale omstandigheden, nooit samen zou zetten, kan immers wel eens positief verrassen. Neem nu Star Wars bijvoorbeeld. Beeld je eens een game in waarbij je helemaal los kan gaan met The Force en legioenen aan vijanden kan afslachten door combo’s uit te voeren. Lijkt dat je iets? Wel, de producer van de Dynasty Warriors franchise, Akihiro Suzuki, lijkt dit alleszins een goed idee.

In een interview met JPgames liet hij namelijk weten dat er gesprekken aan de gang zijn in zijn team over wat hun volgende project wordt. Als het van hem afhangt, is het echter duidelijk:

“Within the dev team, a lot of different IP and works have been brought up. This is solely my own opinion, but my own personal wish would be for a Star Wars crossover.”

Momenteel zijn er nog heel wat Star Wars games in ontwikkeling, waaronder een sequel op Jedi: Fallen Order, maar aangezien EA nu niet meer de exclusieve rechten heeft op Star Wars, is er plots ruimte voor wat nieuws. Misschien kan dit iets worden, maar voorlopig nemen we ons korreltje zout er nog even bij.