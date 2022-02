Volgens de Franse retailer WTT komt de Batman Arkham Collection naar de Nintendo Switch. Het is niet de eerste keer dat WTT het bestaan van een Switch port bekendmaakt voor een officiële aankondiging. Zo plaatste de retailer ook al The Witcher 3: Wild Hunt voor de Nintendo Switch op hun website voor het officiële nieuws.

Volgens WTT zal de Batman Arkham Collection in totaal €59,99 kosten en deze komt dit jaar op 31 augustus uit. Het lijkt er echter wel op dat dit een plaatshouder is, maar mocht het gerucht waar zijn, dan kunnen we de collectie waarschijnlijk ergens in augustus verwachten.