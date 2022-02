Nintendo heeft zojuist aangekondigd dat de volgende Nintendo Direct livestream op woensdag 9 februari uitgezonden zal worden en dat om 23.00 uur ’s avonds. De showcase zal 40 minuten duren en zowel first- als third-party games bevatten.

Vanzelfsprekend zul je die showcase hier op PlaySense kunnen volgen, waarbij we alle nieuwtjes ook los zullen publiceren. Gezien het een grote showcase betreft, is het aannemelijk dat we van veel grote Triple-A releases die voor dit jaar gepland staan een hoop gaan zien.