Take-Two is zonder twijfel een gigant in onze geliefde industrie en de uitgever heeft enorm veel franchises onder de mantel, waarvan er een paar helaas in de wacht zijn gezet. Het bedrijf is deze franchises echter niet vergeten. Sterker nog: CEO Strauss Zelnick liet in een gesprek met investeerders weten dat ze plannen hebben om een aantal grote namen terug te brengen.

Uiteraard deed Zelnick geen specifieke toezeggingen of aankondigingen, maar de presentatie die getoond werd bevatte onder meer afbeeldingen van L.A. Noire, Max Payne en Midnight Club. Geen kleine namen dus en allemaal titels waarvan we al geruime tijd niks meer hebben gezien of gehoord. Zelnick zei dat de line-up van Take-Two op dit moment op z’n allersterkst is en dat men ernaar uitkijkt om in de aankomende maanden (en verder) meer van deze IP’s te laten zien.

‘We have the strongest and most diverse pipeline in our Company’s history, comprised of new intellectual properties, as well as sequels to many of our beloved franchises. We look forward to delivering many of these titles in the coming months and beyond.’