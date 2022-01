Take-Two Interactive is als uitgever op de markt om nieuwe partijen aan zich te binden. Zo probeerden ze vorig jaar Codemasters te kopen, maar die ging aan hun neus voorbij omdat EA hen overbood. Nu heeft de uitgever wel een slag geslagen, want zij hebben namelijk de mobiele game ontwikkelaar Zynga gekocht voor ongeveer 12.7 miljard. Dit maakt het de meest kostbare overname in videogames ooit.

De ontwikkelaar is bekend van Farmville, Words with Friends en de CSR Racing franchise. Hoewel het nu onder Take-Two Interactive zal vallen, blijft het games ontwikkelen onder eigen vlag. Het plan van Take-Two Interactive is om de skills van Zynga in te zetten op het ontwikkelen van mobiele games omtrent bestaande IP’s. Hoe breed en ver dat gaat is niet duidelijk, maar het kan zijn dat bekende IP’s zoals Grand Theft Auto of Borderlands een mobiele adaptie krijgen.

Wat de plannen op korte termijn zijn, is niet bekendgemaakt.