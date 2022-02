Begin oktober vorig jaar kondigde Bandai Namco vol trots aan dat ze in april 2022 een nieuw logo zouden gaan gebruiken. Dit plan gaat niet helemaal door, want het personeel van de ontwikkelaar/uitgever was niet helemaal content met het vignet.

Het nog niet gebruikte nieuwe logo is een spraakbubbel met een magenta buitenrand. Deze kleur stond volgens Bandai Namco voor diversiteit en het geeft het geheel een frisse en vrolijke stijl. Na een enquête onder het personeel werd duidelijk dat de magenta kleur toch niet zo in de smaak viel.

Uit de enquête kwam naar voren dat rood werd geprefereerd boven de kleur die zou worden gebruikt. Bandai Namco zal in april van dit jaar dan ook het ‘oude’ nieuwe logo vervangen en de buitenrand van de tekstballon zal een rode kleur hebben. Rood staat volgens de Japanse ontwikkelaar/uitgever voor enthousiasme, plezier en actief zijn.