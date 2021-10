Soms hebben we spectaculair nieuws te melden. De grootse aankondiging van het nieuwste deel in een populaire franchise, het onverwacht sluiten van een ooit geliefde studio of een sappige roddel die zich als een lopend vuurtje over het wereldwijde web verspreidt. Soms is het iets minder spraakmakend.

Een uitgever/ontwikkelaar die van logo verandert, bijvoorbeeld. Bandai Namco zal vanaf volgend jaar namelijk een nieuw logo dragen, dat je hierboven en hieronder kan bewonderen. Meer ingetogen, minder kleurrijk en met de slogan ‘Fun for All into the Future’. Woorden om naar te leven, denken wij.