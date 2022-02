Een van de nieuwe studio’s die vorig jaar werd opgericht was Haven en een van de oprichters is Jade Raymond, bekend van de Assassin’s Creed franchise. Dit samen met de hulp van Sony. Hun eerste game zal uitkomen voor de PlayStation 5 en pc, maar veel details zijn er verder niet bekend. Nu is er echter iets meer informatie opgedoken.

Raymond heeft eerder laten weten dat haar nieuwste project in ieder geval vorm zal krijgen door feedback van gamers. Er gingen al geruchten rond dat het om een online live service-titel zou gaan en dat lijkt steeds meer het geval.

In een interview met Le Devior meldt de medeoprichter van Haven Studios dat het gaat om een ‘aanhoudend schaalbare online game’. Het ziet er dus naar uit dat de game constant zal worden aangepast op de wensen van de gamers, iets waar Raymond dus al eerder aan refereerde.

Wanneer de game zal uitkomen is nog niet bekend. Wat wel zeker is, is dat de ontwikkeling sneller zal gaan dan toen de studio net startte. De ontwikkelaar is namelijk flink gegroeid en heeft nu drie keer zoveel mensen werken aan het nieuwe project, en daar zullen er nog meer bijkomen.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de PlayStation 5. Daarbij krijgen ze hulp van mensen van Sony en het is mogelijk dat ook Mark Cerny een helpende hand zal bieden.