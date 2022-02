Volgende maand verschijnt Assassin’s Creed: Valhalla – Dawn of Ragnarök, wat een substantiële uitbreiding is voor de game. Ubisoft blijkt echter meer Assassin’s Creed projecten in de maak te hebben dan alleen deze uitbreiding en Infinity. Zo wordt er volgens een nieuw gerucht ook aan een standalone uitbreiding gewerkt.

Bloomberg meldt dat er later dit jaar of in 2023 een nieuwe game uitkomt die draait om het Valhalla personage Basim. Deze game was aanvankelijk gepland als een uitbreiding voor de meest recente titel in de franchise, maar zal nu als standalone game uitkomen.

De schaal van de game zal echter kleiner zijn dan de reguliere delen in de franchise en de focus ligt dit keer ook meer op stealth. Tevens geven geruchten aan dat de setting Bagdad is, maar dit zou in de tussentijd veranderd kunnen zijn. Bloomberg is niet de enige met dit nieuws, Eurogamer wist dit te bevestigen op basis van eigen bronnen.

Kortom, het ziet er naar uit dat we tussen nu en volgend jaar nog een nieuw deel mogen verwachten.