‘Oh buurman, wat doet u nu?’ Dat is de centrale vraag in Hello Neighbor, een stealth-horrorgame waarbij je moet gluren bij de buren. Het mysterieuze huis naast het jouwe herbergt namelijk veel geheimen… Zet je nu schrap voor een nieuw avontuur, want Hello Neighbor 2 is nu ook aangekondigd voor de PS4 en PS5 middels een blogpost, nadat het bestaan van deze sequel al in 2020 werd aangekondigd voor Xbox en pc.

In Hello Neighbor 2 speel je als Quentin, een reporter die op zoek gaat naar enkele vermiste personen, waaronder de protagonist van de eerste game. De wereld zal uitgebreider zijn dan tevoren en dat betekent dat er heel wat nieuwe personages op je staan te wachten . Elke inwoner van het ‘vredevolle’ dorpje heeft uiteraard wel iets wat het daglicht niet mag zien…

Een releasedatum is nog niet vrijgegeven, maar een exclusieve beta gaat van start vanaf 7 april voor degenen die een pre-order plaatsen. Bekijk een nieuwe trailer hieronder.