De dag van de liefde zit er weer aan te komen en dan kan Rockstar Games in het kader van Grand Theft Auto V natuurlijk niet achterblijven. Daarom staan de komende dagen in het teken van Valentijnsdag en dit betekent dat je weer de nodige activiteiten hebt waar je dubbel RP en GTA$ mee kunt scoren.

Daarnaast kun je gratis kleding afhalen, dat eveneens in het teken van Valentijnsdag staat. Buiten dat kun je nog op jacht naar de zeldzame Pink Diamond van El Rubio, die gespot is op Cayo Perico. Alle aanvullende details hebben we op een rijtje gezet.

Driedubbel GTA$ en RP bij Till Death Do Us Part, Shotgun Wedding, Casino Story Missions en Casino Work

Dubbel GTA$ en RP bij Short Trips, nu beschikbaar voor alle spelers zonder dat ze Dr. Dre’s VIP Contract hoeven te voltooien

Nieuw voertuig: de Gallivanter Baller ST, die voorheen alleen tijdelijk als geschenk verkrijgbaar was, kan nu worden gekocht door alle spelers bij Legendary Motorsport

Pink Diamond gespot in de compound van El Rubio in de Cayo Perico Heist

Gratis themakleding en -wapen: alle Valentine’s Day Massacre Special Kleding, de roze, rode en witte wapentinten en de Gusenberg Sweeper uit de van de drooglegging

Een gratis The Many Wives of Alfredo Smith T-Shirt voor het inloggen

Een roze BF Club is de Lucky Wheel hoofdprijs van deze week

Prize Ride en Challenge: als je drie dagen op rij een Street Race wint, krijg je de Albany Roosevelt

Testritten: de Vapid Dominator ASP, Bravado Gauntlet Hellfire en Declasse Impaler

De zes nieuwe Dr. Dre-nummers van GTA Online: The Contract beschikbaar via alle belangrijke digitale muziekdiensten, waaronder Apple Music en Spotify

Ook zijn er natuurlijk weer kortingen deze week. Zo krijg je 20% korting op het Diamond’s Master Penthouse en 30% korting op alle bijbehorende aanpassingen. Verder zijn er verschillende voertuigen in de aanbieding, zie hieronder:

Dewbauchee JB 700 – 30% korting

Dewbauchee JB 700W – 30% korting

Vapid Retinue Mk II – 30% korting

Vapid Peyote – 30% korting

Vapid Peyote Gasser – 30% korting

Declasse Drift Yosemite – 30% korting

Albany Roosevelt Valor – 40% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden aan Prime Gaming, krijgen GTA $100K als bonus.