Vorige zomer kwam bij ons Disgaea 6: Defiance of Destiny uit op de Nintendo Switch, het nieuwste deel in de langlopende tactische RPG-franchise. Die release verliep echter niet zonder slag of stoot: bij ons was de game enkel verkrijgbaar op de Switch en de beperkte kracht van die hardware zorgde ervoor dat de game nu niet bepaald soepel draaide. Gelukkig kunnen we binnenkort deze game ook verwelkomen op onze PlayStation consoles en pc, want Disgaea 6 Complete werd aangekondigd door Nippon Ichi Software.

Disgaea 6 Complete is de eerste game in de franchise die de PS5 betreedt en brengt een verbeterde versie van de game, inclusief alle DLC. We mogen deze game in de loop van komende zomer verwachten, maar pre-orders voor een Limited Edition zijn inmiddels al live gegaan.

Bekijk een trailer hieronder.