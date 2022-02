Unieke games zijn altijd welkom in ons boekje. Tegenwoordig kom je dan meestal uit bij diverse indie-games. Elke week komen er tientallen, zo niet honderden indie games uit op de pc, maar slechts enkele daarvan weten het ver te schoppen. Route 96 is een van die laatstgenoemde en zal binnenkort op de consoles van Sony en Microsoft beschikbaar zijn.

In Route 96 probeer jij het land waar je woont te ontvluchten. Het verhaal kan hierbij verschillende wendingen nemen en de game heeft dan ook meerdere uitkomsten die je allemaal kan beleven. Critici en gamers waren laaiend enthousiast over Route 96 toen deze op de pc verscheen, dus het lijkt ons zeker een titel om als console-gamer in de gaten te houden. Route 96 zal aanstaande april zijn weg vinden naar de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Xbox Series X|S.