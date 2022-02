Afgelopen vrijdag maakte Activision Blizzard bekend dat de volgende Call of Duty een directe opvolger is van Call of Duty: Modern Warfare uit 2019. Tevens wordt er gewerkt aan een nieuwe Warzone, waarmee we dus een current-gen opvolger krijgen. Wat beide games gemeen hebben, is dat ze allebei een nieuwe engine zullen gebruiken.

De ontwikkelaars die verantwoordelijk zijn voor de Call of Duty games gebruiken allemaal een eigen variant van de engine die voor de games gebruikt wordt. Dit was in het verleden nooit een probleem, maar door de overspannende koepel die Warzone vormt is dat niet langer een model om mee vooruit te kunnen in de toekomst.

In gesprek met YouTuber Jackfrags heeft Infinity Ward studiohoofd Patrick Kelly aangegeven dat ze dit gaan veranderen. Vanaf de komende Call of Duty games zal elke ontwikkelaar dezelfde engine gebruiken. Die engine is enorm veel beter dan de huidige toolset, waardoor toekomstige integraties een stuk gemakkelijker zijn.

Warzone is in de huidige staat het perfecte bewijs waarom het beter moet. De razend populaire free-to-play shooter wordt al sinds de start van het eerste seizoen geplaagd door onnoemelijk veel bugs en andere rare fratsen. Het fixen van deze problemen duurt ook lang en dat komt doordat de ontwikkelaar moeite heeft met het achterhalen wat de bugs veroorzaakt.

Hoewel dat natuurlijk vervelend is, heeft men bij de ontwikkelaars wel de nodige lessen uit de huidige situatie getrokken en daarom pakken ze het vanaf de nieuwe Modern Warfare anders aan.