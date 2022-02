Netflix heeft al verschillende series uitgebracht die gebaseerd zijn op games. Gezien het veelal een succes is gebleken, is het logisch om ermee door te gaan en een van de eerstvolgende projecten is mogelijk een BioShock film of serie.

Dankzij supererogatory zijn we te weten gekomen dat Netflix de rechten heeft verkregen om media uit te geven omtrent BioShock. Dat er voor deze franchise is gekozen is niet vreemd, aangezien dit een bekende reeks is en daar dus ook een groot publiek voor is.

Kort nadat de bevindingen online gedeeld werden, deelde Netflix Geeked de coverart van BioShock met het bericht om de aandacht erbij te houden. Dit werd ook weer door 2K Games gedeeld op Twitter en met de begeleidende tekst die hieronder staat hebben we zekerheid. Er komt een BioShock film aan.

Netflix, 2K and Take-Two Interactive are partnering to produce a film adaptation of the renowned video game franchise BioShock. — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) February 15, 2022

Dat is niet het enige, Netflix heeft ook de mediarechten voor GRIS in handen gekregen en dat is opvallend. GRIS is namelijk een niet al te bekende platformer/adventure van een indie ontwikkelaar. Gezien BioShock vrij snel bevestigd werd, lijkt een aankondiging omtrent GRIS ook niet lang meer op zich te laten wachten.