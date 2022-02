Waar Mario is, zijn muntjes, en waar muntjes zijn hoort Nintendo de kassa rinkelen. Het mag dan ook niet verrassen dat Nintendo volop wil profiteren van de release van The Super Mario Movie door ook verschillende soorten andere producten uit te brengen, waaronder de vooralsnog niet aangekondigde speelgoedlijn.

Veel informatie hebben we nog niet echt over de aankomende Super Mario film los van de voice cast, maar door een aantal product listings op Amazon Canada weten we nu dat er speelgoed aan zit te komen.

Momenteel weten we over het bestaan van twee producten, een 13cm hoog Toad figuur en een ‘Mini-World van playset’. Verder weten we ook nog dat de producten worden gemaakt door Jakks Pacific, maar daar blijft het helaas bij. Er zijn namelijk nog geen productfoto’s beschikbaar.

De Super Mario film is vanaf 21 december 2022 te zien in de Amerikaanse bioscopen. Op de Nederlandse releasedatum moeten we helaas nog even wachten, maar hopelijk krijgen wij de film rond dezelfde tijd te zien.