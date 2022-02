De demo van Relayer zal vanaf 25 februari beschikbaar zijn in de PlayStation Store, aldus uitgever Kadokawa Games.

In de aanstaande Relayer demo zal je de eerste twee hoofdstukken van het hoofdscenario kunnen doorlopen bestaande uit negen niveaus. Daarnaast zul je ook de ‘Battle Simulator’ kunnen uitproberen. Het maximale level dat je kan behalen in de demo is 30, 1/10e van de level cap van 300 in de releaseversie. Zodra het spel uitkomt zal je jouw progressie mee kunnen nemen naar de volledige game.

Relayer komt 24 maart 2022 wereldwijd uit op de PlayStation 4 en PlayStation 5.