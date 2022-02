Call of Duty: Warzone is niet vies van een samenwerking hier en daar en zodoende hebben we al de nodige leuke in-game evenementen gezien. Dit ging geregeld gepaard met de toevoeging van unieke skins en zo hebben we bijvoorbeeld de mogelijkheid om rond te rennen als Rambo. Nu we in het tweede seizoen zitten, ziet het er niet naar uit dat men van plan is om daarmee te stoppen.

In een bericht van Xfire wordt gemeld dat King Kong en Godzilla mogelijk naar de battle royale shooter gaan komen. Dit op basis van iemand die concept art op Twitter lekte, wat vervolgens door de bronnen van Tom Henderson geverifieerd werd. Gezien hij vrij betrouwbaar is nemen we het iets serieuzer, aangezien de twee afbeeldingen nogal slecht gephotoshopped zijn als je het ons vraagt.

In het geval het legitiem artwork betreft, is het de vraag of er daadwerkelijk iets met deze iconische figuren gedaan gaat worden. Desalniettemin zouden we er niet raar van opkijken, want er zit zelfs Attack on Titan content in Call of Duty dus de shooter is tegenwoordig niets te gek meer. Als deze figuren inderdaad naar Warzone komen, dan is de kans groot dat het gepaard gaat met een leuk in-game event op Caldera.

