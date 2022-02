Hoewel The Pokémon Company in 2019 onthulde dat ze aan een vervolg op Detective Pikachu werken, is het sindsdien muisstil omtrent de ontwikkeling en is het dus nog maar de vraag of men nog actief aan deze titel werkt. De hoop is nog niet gevlogen, zo blijkt.

VGC heeft namelijk een pagina van Creature Inc gespot, waarop één van de ontwikkelaars met de naam ‘KT’ wordt uitgelegd. De programmeur vertelt dat hij actief aan Detective Pikachu 2 werkt én een nieuw systeem wat in het algemeen voor hun toekomstige producties ingezet moet worden.

Bij de aankondiging van Detective Pikachu kon men al vertellen dat het vervolg het verhaal van de eerste game zou afsluiten. Veel meer is er nog niet bekend over de game en het is nog maar de vraag of de titel op de Nintendo 3DS zal verschijnen, gezien de 3DS eShop in 2023 zijn deuren zal sluiten.