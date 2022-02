Nintendo heeft aangekondigd dat het vanaf maart 2023 niet langer mogelijk zal zijn om digitaal aankopen te doen in de Nintendo eShop vanaf de Nintendo Wii U en Nintendo 3DS. Nintendo zal de eShop namelijk voor deze platformen gaan sluiten en dat betekent dat het kopen van digitale games, maar ook extra content en het downloaden van demo’s niet langer mogelijk is.

Het sluiten is enkel van toepassing op het aanschaffen en binnenhalen van content dat (nog) niet in jouw bezit is. Vanzelfsprekend zal het wel mogelijk blijven om aangeschafte content te kunnen downloaden, software updates te ontvangen en online te gamen. Dus je hoeft je geen zorgen te maken, je blijft toegang tot jouw content houden.

Nintendo zal dit voor de nabije toekomst beschikbaar houden. Mocht je echter nog content willen kopen, weet dat je tot maart 2023 daarvoor de tijd hebt op de genoemde platformen.