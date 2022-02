De aanstaande Amazon tv-serie gebaseerd op de populaire videogame franchise Fallout heeft eindelijk zijn eerste hoofdrolspeler weten te strikken, zo laat Deadline weten in een recente verslaggeving.

Walton Goggins zou de hoofdrol op zich nemen in de post-apocalyptische serie. Sommigen onder jullie zullen Goggins misschien kennen als Venus Van Dam uit Sons of Anarchy of Sonny Burch uit Ant-Man and the Wasp. Goggings zou volgens de geruchten in de huid kruipen van een Ghoul, één van de gemuteerde wezens in Fallout.

We weten nog heel weinig over de tv-serie, maar het is curieus te noemen dat de hoofdrolspeler een Ghoul zal zijn in plaats van een mens. Zoals Fallout spelers zullen weten speel je namelijk altijd als een mens in de game franchise.

Het is even afwachten op meer nieuws, maar nu dat het hek van de dam is zullen we waarschijnlijk in de komende maanden steeds meer te horen krijgen over de Fallout tv-serie.