De Uncharted-film draait in de Benelux nog niet in de bioscopen, maar in de Verenigde Staten is de film al wel te zien. Daar doet de film het onder het publiek ook beter dan geanticipeerd, ondanks kritische geluiden uit de filmpers. Sony mag hoe dan ook van een succes spreken en dat doen ze ook zeker.

In een e-mail die naar het hele bedrijf is gestuurd, gemeld door Deadline, prijst Tom Rothman, de CEO van Sony Pictures Motion, de performance van het hele team. Met name de positieve ontvangst door de community is hier een belangrijke factor in, waarna Rothman vervolgens spreekt over een filmfranchise voor het bedrijf.

“With over $100 million in box office worldwide in just one weekend, and a 90% positive audience score on Rotten Tomatoes, Uncharted is a new hit movie franchise for the company”, Rothman said. This marks a great victory for every single division of the company, as the film was our first major production entirely shut down by the advent of Covid, yet we persevered to complete a picture the audience loves and marketed and distributed it with strategic verve worldwide, despite the pandemic.”

Het is natuurlijk goed om te lezen dat Sony erg tevreden is over het resultaat en dat de consument de film goed ontvangt. De woordkeuze van Rothman is echter interessant, want daarmee lijkt hij aan te geven dat dit verre van de laatste film is.

Daarbij heeft de regisseur in een eerder interview al te kennen gegeven dat dit niet de laatste keer is dat we wat van Nathan Drake en Victor Sullivan horen. Althans, dat is wat hij hoopt. Nu Rothman de term ‘franchise’ gebruikt, lijkt alles in de richting van een sequel te wijzen.