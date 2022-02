Het zijn belangrijke dagen voor Valve, het bedrijf achter het pc platform Steam. Hun draagbare ‘gaming pc’, de Steam Deck, is sinds kort op de markt en dus spreekt Valve CEO Gabe Newell al graag eens over de toekomstige plannen van het bedrijf. In een interview met PC Gamer had hij dan ook heel wat interessante dingen te melden.

Wanneer hem werd gevraagd of Valve werkt aan hun eigen versie van ‘Game Pass’, zei Newell dat er geen plannen zijn om een eigen dergelijke service te maken, maar dat hij wel openstaat om samen te werken met Microsoft om Game Pass geïntegreerd te krijgen op Steam.

“I don’t think a [Game Pass equivalent is] something that we think we need to do ourselves, building a subscription service at this time, but for their customers it’s clearly a popular option, and we’d be more than happy to work with them to get that on Steam.

We’ve talked to people there quite a bit about that topic. If your customers want it, then you should figure out how to make it happen. That’s where we’re at.”