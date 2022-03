Enclave HD zou in de herfst van vorig jaar uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Helaas werd de game uitgesteld en nu is er een nieuwe ‘release window’ gegeven.

Enclave HD is een remaster van de actie-RPG die in 2002 uitkwam voor de Xbox. De verbeterde versie bevat onder andere een hogere resolutie en een geheel nieuwe soundtrack. Er zijn tevens een aantal ‘verrassingen’ in de game te vinden. Welke dat zijn laat Starbreeze nog even in het midden.

Het nieuwe richtpunt van de ontwikkelaar voor de release van Enclave HD is de zomer van dit jaar.