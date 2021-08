In 2002 kwam de third-person actie-RPG Enclave uit voor de originele Xbox en het jaar daarop verscheen deze game ook voor pc. In 2012 kwam er een HD-versie op de markt voor pc en Nintendo Wii. Nu is er voor deze herfst een remaster onderweg naar de PS4, Nintendo Switch en Xbox One.

De remaster van Enclave biedt een hogere resolutie dan het origineel en de geluidseffecten en muziek zijn ook onder handen genomen. Daar zijn ook nog eens 20 nieuwe tracks aan toegevoegd. De speerpunten van Enclave zijn als volgt: