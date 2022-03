De laatste tijd gaan er aardig wat geruchten rond over PlayStations plannen voor de komende maanden, zo ook nu weer. Volgens de laatste geruchten zal PlayStation in het laatste kwartaal van dit jaar de terugkeer van een ‘extreem populaire’ franchise aankondigen.

Deze informatie komt van Twittergebruiker VGnewsinsider, die laat weten dat de ontwikkeling van het spel er voor ongeveer 70% op zou zitten. Meer wilde de Twitteraar echter niet vrijgeven, zo is het nog onduidelijk of het een first- of third-party IP betreft.

Onderhand zijn jullie zoutvaatjes wel gevuld denk ik, maar er komt toch nog wat bij. Neem dit gerucht dus zeker met een korreltje zout, aangezien deze gebruiker nog vrij onbekend is. Mocht het gerucht toch waar blijken te zijn, welke franchise hopen jullie dan terug te zien keren? Silent Hill, Twisted Metal, SOCOM of misschien iets anders? Laat het ons weten!