De vorige State of Play is nog niet eens zo heel lang geleden, maar die editie draaide volledig om Gran Turismo 7. De geruchten over de volgende editie doen inmiddels alweer de ronde en deze zou in maart moeten plaatsvinden. Hogwarts Legacy zou één van de hoofdacts van de showcase moeten zijn.

Dit vertelt Nick Baker – gastheer van de XboxEra podcast – op Twitter. De insider reageerde op een tweet van Tom Henderson, die speculeerde over een State of Play showcase die in maart moet verschijnen. Baker heeft daar dus een schepje bovenop gedaan door te stellen dat de aankomende showcase ‘een hele goede’ moet zijn.

Nu de releases van Horizon: Forbidden West en Gran Turismo 7 zo goed als achter de rug zijn, kunnen we gaan uitkijken naar de volgende grote games, bijvoorbeeld een God of War: Ragnarök. Medeleaker AccountNGT reageerde echter weer met een toverstafje, wat er mogelijk op moet wijzen dat Hogwarts Legacy binnenkort zijn opwachting zal maken.